إدارية جدة: السجن 6 أشهر لوافد حاول رشوة رجل أمن

أصدرت محكمة جدة الإدارية مؤخراً حكماً بسجن وافد لمدة 6 أشهر إثر إدانته بمحاولة رشوة رجل أمن بعد أن ضبط معه مبلغ 30 ألف دولار أثناء توقفه أمام إحدى نقاط التفتيش الأمنية.

وأشادت هيئة الدائرة الجزائية خلال مداولات الجلسة بأمانة وإخلاص رجل الأمن الذي رفض الرشوة، وما قام به من إبلاغ مرجعه الوظيفي بمحاولة الرشوة. وقد اعترف الوافد في الجلسة بأنه كان يحمل مبلغ 30 ألف دولار، والتي تم اكتشافها أثناء مروره بنقطة التفتيش الأمنية، فما كان منه إلا أن عرض على رجل الأمن مبلغ 5000 ريال مقابل السماح له بالمرور، إلا أنه رفضها وقام بالإبلاغ عنه وتحرير محضر بالواقعة. وبرر الوافد قيامه بعرض مبلغ ال5000 ريال بزعمه أنه لم يكن يعلم حينها أن فعلته تعتبر جريمة رشوة تعاقب عليها الأنظمة. فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام، ليصدر حكم الدائرة بعد المداولات بإدانة الوافد وتعزيره بالسجن 6 أشهر.