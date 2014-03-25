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وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد يوم الحقل لمحصول القمح بمركز بلاط‎

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وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد يوم الحقل لمحصول القمح بمركز بلاط‎ وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد يوم الحقل لمحصول القمح بمركز بلاط‎

ارشيفية

يشهد الدكتورمحسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وقيادات القطاع الزراعى بالمحافظة والادارة الزراعية بمركز بلاط صباح يوم الحقل لمحصول القمح بمركز بلاط بالوادى الجديد
> صرح بذلك المهندس بخيت عبد السلام مدير عام الادارة الزراعية بمركز بلاط بالوادى الجديد وقال ان يوم الحقل يتضمن زيارة لعدد من الحقول الارشادية لزراعات القمح بمناطق متنوعة والتى تم زراعتها بتقاوى عاليه الانتاجيةببلاط بالاضافة الى تفقد مزارع لتربية الثروة الحيوانية وتربية البط المولر ومزارع لتربية الارانب وتفقد لمساحات منزرعة بالمحاصل الزراعيةهذا وسيقوم وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد بتكريم عدد من المزارعين الذين استجابو للتوصيات الفنية وأعطى الفدان انتاجية عالية

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