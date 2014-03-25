القبض على سيدة عربية بتهمة سرقة رواد المراكز التجارية في الشارقة

ألقت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة بالتعاون مع قسم الامن والحراسات بالمراكز التجارية التابع لادارة المهام الخاصة القبض على امرأة عربية تدعى "ص،أ، م" أثناء تواجدها بمصلى النساء في أحد المراكز التجارية بالشارقة متلبسة بجرم السرقة لحقيبة احدى النساء..

حيث تم توقيفها، وباستكمال الإجراءات القانونية وعرضها على جميع المشتكيات تعرفن عليها، يأتي هذا في اطار جهود شرطة الشارقة للحد من السرقات التي وقعت مؤخراً وخاصة سرقة الحقائب النسائية ومحتوياتها من محافظ تحتوي على المبالغ المالية والهواتف المتحركة والمقتنيات الثمينة أثناء التسوق في المراكز التجارية أو أداء الصلاة.

إجراءات

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم الانتقال إلى سكنها حيث عثر على عشرات الحقائب النسائية اليدوية ومجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة مختلفة الانواع ومبالغ مالية كما تم العثور على شابه تدعى" ع،م ،د" تبين انها ابنة المذكورة حيث كانت بعض البلاغات قد اشارت إلى وجود شابة برفقتها اثناء قيامها بالسرقة وبعرضها على الشاكيات تعرفن عليها وبالتحقيق مع المذكورتين اعترفتا بالتهم المنسوبة اليهما.

تحذير

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور بضرورة الحرص الدائم أثناء التواجد في المراكز التجارية للتسوق وكذلك في الأسواق العامة وعدم إعطاء اي مجال لضعاف الأنفس من بلوغ غاياتهم في النشل والسرقة حفاظا على مقتنياتهم الشخصية وكذلك الإبلاغ الفوري لمراكز الشرطة والاتصال بأرقام الهواتف 999- 065943000- 065943210 أو على أو خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 7999 أو عبر البراق رقم 065529000 .