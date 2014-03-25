أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

القبض على سيدة عربية بتهمة سرقة رواد المراكز التجارية في الشارقة

Google+ Print
القبض على سيدة عربية بتهمة سرقة رواد المراكز التجارية في الشارقة القبض على سيدة عربية بتهمة سرقة رواد المراكز التجارية في الشارقة

ألقت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة بالتعاون مع قسم الامن والحراسات بالمراكز التجارية التابع لادارة المهام الخاصة القبض على امرأة عربية تدعى "ص،أ، م" أثناء تواجدها بمصلى النساء في أحد المراكز التجارية بالشارقة متلبسة بجرم السرقة لحقيبة احدى النساء..

حيث تم توقيفها، وباستكمال الإجراءات القانونية وعرضها على جميع المشتكيات تعرفن عليها، يأتي هذا في اطار جهود شرطة الشارقة للحد من السرقات التي وقعت مؤخراً وخاصة سرقة الحقائب النسائية ومحتوياتها من محافظ تحتوي على المبالغ المالية والهواتف المتحركة والمقتنيات الثمينة أثناء التسوق في المراكز التجارية أو أداء الصلاة.

إجراءات

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم الانتقال إلى سكنها حيث عثر على عشرات الحقائب النسائية اليدوية ومجموعة كبيرة من الهواتف المتحركة مختلفة الانواع ومبالغ مالية كما تم العثور على شابه تدعى" ع،م ،د" تبين انها ابنة المذكورة حيث كانت بعض البلاغات قد اشارت إلى وجود شابة برفقتها اثناء قيامها بالسرقة وبعرضها على الشاكيات تعرفن عليها وبالتحقيق مع المذكورتين اعترفتا بالتهم المنسوبة اليهما.

تحذير

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور بضرورة الحرص الدائم أثناء التواجد في المراكز التجارية للتسوق وكذلك في الأسواق العامة وعدم إعطاء اي مجال لضعاف الأنفس من بلوغ غاياتهم في النشل والسرقة حفاظا على مقتنياتهم الشخصية وكذلك الإبلاغ الفوري لمراكز الشرطة والاتصال بأرقام الهواتف 999- 065943000- 065943210 أو على أو خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 7999 أو عبر البراق رقم 065529000 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية