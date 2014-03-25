سلطان بن زايد: التعليم في عهد خليفة يشهد نقلة نوعية

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أن التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نقلة نوعية وطفرة حقيقة من حيث الكم والكيف واهتماما متزايدا بجودة التعليم انطلاقا من إدراك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلم ركيزة مهمة من ركائز تقدم الأمم وأن التعليم هو حجر الزاوية في تنشئة الأفراد وكذلك من خلال حرص سموه، حفظه الله، على توفير فرص التعليم وتمهيد كل السبل أمام شباب الوطن لنيل أرقى الدرجات العلمية.

ونصح سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أبناء الوطن بالحرص على طلب العلم والتسلح به لخدمة وطنهم وأنفسهم والاستفادة من التطور الهائل الذي حدث في تقنيات التعليم وكذلك ما توفره مدارس ومعاهد وجامعات الدولة من أحدث طرق التدريس التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صباح أمس في قصر سموه في مدينة ناهل، السير دكتور ريتشارد بيرنر رئيس كينجز كوليدج لندن والوفد المرافق له بحضور دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، الذين قدموا التهاني لسموه في مناسبة منح الكلية الملكية "الزمالة" للشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان تقديرا للدراسات والأبحاث التي قدمها خلال فترة دراسته بها ثم تخرجه فيها..

والتي توجت بكتابه القيم عن جزر الإمارات الثلاث وحصوله على درجة الدكتوراه. واستمع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من الوفد البريطاني إلى شرح عن نظم الدراسة والبحث في الكلية الملكية وأهم مرافقها وإنجازاتها إضافة لاستعراض إمكانية التعاون المشترك بين الكلية الملكية ومثيلاتها في الدولة.

تراث

وتناول اللقاء الحديث عن تراث الإمارات الذي أتيح لجانب منهم الاطلاع على بعض ملامحة وحضور بعضهم أو مشاهدتهم لسباقات الهجن التي تقام في الدولة والتي استأثرت بالعديد من الأسئلة التي أجاب عنها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.. ثم وجه سموه الدعوة لهم لحضور مهرجان سلطان بن زايد التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في دورته المقبلة.