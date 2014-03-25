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مكتوم بن محمد يحضر أفراح السويدي والغرير

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مكتوم بن محمد يحضر أفراح السويدي والغرير مكتوم بن محمد يحضر أفراح السويدي والغرير

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل العشاء الذي أقامه محمد عيسى سلطان السويدي لمناسبة زفاف نجله ماجد الى كريمة جمعة أحمد ماجد الغرير. وأقام محمد عيسى السويدي حفل عشاء لأحد عشر عريسا من شباب الوطن على نفقته الخاصة وذلك لمناسبة زفاف نجله ماجد.

وقد التقطت لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع العرسان وذويهم وهنأهم سموه متمنيا لهم تكوين أسر مواطنة صالحة والعيش برخاء وسعادة، مشيدا سموه بمبادرة محمد السويدي الوطنية الاجتماعية المباركة.

حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في مركز دبي التجاري العالمي عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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