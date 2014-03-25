حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد وأحمد بن راشد يحضرون أفراح المهيري والسويدي

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد المهيري قائد أكاديمية شرطة دبي لمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن الى كريمة حمد راشد مطر السويدي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي - عصر أمس عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأقارب العروسين.