ولي عهد عجمان يؤكد ضرورة تنفيذ خطة مؤسسة حميد النعيمي الخيرية وتبني مشاريع خدمية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل سمو الحاكم للشؤون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة. كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء وهم أحمد ابراهيم رئيس مكتب ولي العهد وسالم بن أحمد النعيمي أمين عام هيئة الأعمال الخيرية ويحيى الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وحمد تريم مدير المنطقة الطبية وعدد من موظفات المؤسسة. ورحب سموه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بأعضاء المجلس، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة المؤسسة في خدمة العمل الخيري والأعمال الإنسانية التي تشارك بها المؤسسة في خدمة المجتمع وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تساعد الفئات المستهدفة وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الدوائر المجتمعية لخدمة الفئات المستهدفة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث قدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي عرضا عن سياسة المؤسسة الداخلية ونظام العمل فيها وأوضحت الشروط الخاصة بالمستفيدين من دعم المؤسسة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى برنامج المساعدات الخاص بالمؤسسة من حيث مراحل تقديم الطلب والأوراق الرسمية المطلوبة ومجالات البحث الاجتماعي ونماذج استمارة بحث الحالة وتقديم حالة مقدم الطلب وقانون النسب الذي تتبعه المؤسسة في تقديم المساعدات للأسر المستحقة سواء للأرامل أو المطلقات أو أسر السجناء أو المديونين أو المسنين أو ما يتعلق بعجز صحي وغيرها.

كما تطرق الحديث إلى مشروع الصيانة وسير العمل به من خلال عرض التقارير الفنية الخاصة بكل منزل مستفيد.

وتناول الاجتماع السياسة المتبعة في كفالة الأيتام.

من ناحيته قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي مقترحا بشأن وضع سياسة وبرنامج خاص بمشروع الزكاة، وتطرقت الشيخة عزة في عرضها للإنجازات والخدمات المقدمة خلال الفترة السابقة والمشاريع الجاري العمل بها والمقبلة .