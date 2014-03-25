نصائح لتتألقي بساعتك الماسية

عندما يدخل حجر الماس الغني في صناعة الساعات، تزداد الأوقات معه قيمة. فهو يزيد من فخامة الساعة فتصبح معه تحفة فنية نادرة. ومع الإبداعات التي يسحرنا بها المصممون، تتوافر أمامنا الكثير من التصاميم التي تزيّنت بأحجار الماس على اختلاف ألوانها. ولكي تسعدي باقتناء ساعة ماسية فخمة، نقدم إليك بعض النصائح للحفاظ على جودتها:

1- عند قيامك بالأعمال المنزلية، أو عند ممارسة الرياضة، انزعي الساعة عن يدك، كي لا تفقد بريقها وكي لا تتسببي بسقوط بعض حبات الماس منها.

2- عندما تنزعين الساعة عن يدك، ضعيها مباشرة في العلبة المخصّصة لها، من أجل حمايتها من الغبار ومن التعرّض لأي احتكاك مع أشياء أخرى قد تخدشها.

3- لا تضعي ساعاتك عندما تعملين على الحاسوب. فمتن اليد يستريح على الطاولة، ما يؤدي إلى خدش الساعة.

4- لا تضعي الساعة وأنت نائمة. فقد تقومين ببعض الحركات اللارادية والفجائية، وقد تلامس يدك بعض الأماكن القاسية، فتصاب ساعتك بأضرار أنت بالغنى عنها.

5- نظفي ساعاتك بواسطة قطعة من قماش الشيفون، فهذا القماش الناعم يزيل الغبار عنها ويعيد إليها لمعانها الساحر دون أن يخدشها.

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