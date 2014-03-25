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بالصور .. جمارك بورسعيد تضبط عشرة ملايين و 780000 قرص مخدر داخل حاوية أحذية

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بالصور .. جمارك بورسعيد تضبط عشرة ملايين و 780000 قرص مخدر داخل حاوية أحذية بالصور .. جمارك بورسعيد تضبط عشرة ملايين و 780000 قرص مخدر داخل حاوية أحذية

تمكنت أدارة امن الموانئ ببورسعيد بالاشتراك مع جمارك بورسعيد من ضبط عشرة مليون 780000 قرص المخدرة المحظورة و المدرجة في جدول المخدرات .

-وكان قد وردت معلومات لضباط مباحث ادارة شرطة موانئ بورسعيد و مكافحة التهريب بجمارك بورسعيد تفيد قيام شركة ” الإيمان ” للإستيراد والتصدير – ومقرها ” القنطرة /الإسماعيلية”  بإستيراد حاوية مشمولها ” احذية ” من دولة “الصين” عبر ميناء بورسعيد البحرى مخبأ بداخلها كميات كبيرة من العقاقير المخدرة ” .

بتقنين الإجراءات أمر احمد الصياد مدير المنطقة الشرقية للجمارك بتشكيل لحنة يراسها طارق غانم رئيس المستوزدع العام في وجود العميد عبد العزيز كمال مدير المباحث الجنائية بإدارة أمن المواني و العقيد ياسر السنباري وكيل مباحث ميناء بورسعيد و العميد محمد الطحان مأمور قسم شرطة ميناء بورسعيد .
> وبفتح الحاوية حيث عثر بداخلها على عدد (648) كرتونة بداخلها احذية .. وعدد ( 118) كرتونة كبيرة الحجم تحوى بداخلها (عشرة ملايين وسبعمائة وثمانون الف) قرص مخدر انواع مختلفة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية، وجارى العرض على النيابة العامة .

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