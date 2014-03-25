الضابط المسحول بأحداث مطاى للعاشرة مساء:ربنا جبلى حقى النهاردة

طالب الملازم أول كريم فؤاد هنداوى، الضابط الذى تم سحله فى أحداث قسم شرطة مطاى بالمنيا، الذين يستنكرون الأحكام الصادرة فى حق الجناة اليوم بإعدام 528 متهما، الذين قتلوا نائب المأمور واعتدوا علينا بالضرب، بأن يضع كل أب وأم منهم ابنه فى نفس الموقف الذى تعرضت له أنا وزملائى ويصدر الحكم.

وتابع قائلاً: "الفيديوهات التى تم تصويرها تعد جزءا بسيطا مما حدث لنا، وكنت اتمنى الشهادة وأنا فى موقع عملى، ولكن الله لم يرد وأنا منذ 5 أشهر من وقت حدوث الواقعة وأنا أشعر بالموت والنهردة ربنا جبلى حقى" .

وأضاف "هنداوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2 "لم يحدث منى أى تجاوز على مدى 3 سنوات قضيتها فى موقع عملى بمركز مطاى، وأتحدى أى شخص من المركز أن يثبت عكس ذلك، والجميع يعلم أننى كنت أقف بجوار المواطن البسيط فى وجه الأغنياء".

وتابع قائلاً: "لماذا يحدث لنا كل ذلك على مدى ساعة ونصف أنا والعقيد مصطفى العطار، نائب المأمور، الذى راح ضحية الأحدث، مشدداً على أن "العطار" رفض إطلاق النار على الجناة أثناء اقتحامهم القسم".