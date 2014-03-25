“عاصم خليفة” يشكر “ألبرت شفيق” على جهوده فى عودة بطولة “الجونة” للإسكواش الدولية

أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش أن بطولة الجونة الدولية الثالثة ستقام منافساتها خلال الفترة من 10 حتى 18 أبريل المقبل بالجونة بالغردقة بمشاركة 20 دولة بإجمالى 56 من المحترفين والمصنفين عالميًا .

وأضاف خليفه أن الفضل فى عودة بطولة الإسكواش هو الشركات الراعية وخاصة قنوات “ontv ” ا موجهاً الشكر إلى ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة وكالة ona” ” ،مضيفاً أن بطولة الجونة الدولية للاعبين المحترفين توقفت خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الأحداث السياسية التى مرت بها مصر .

وشدد خليفة على أن البطولة ستعود هذا العام أقوى من السابق لأنها تعد من أقوى البطولات على مستوى العالم ، موضحاً أن لاعبى مصر يتربعون على عرش اللعبة عالمياً ومن المتوقع أن يحقق أبطال مصر نتائج جيدة للغاية وأن يفوز أحدهم بالبطولة .