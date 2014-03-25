بالصور .. محافظ مطروح يشكل قوافل للقري والنجوع للقضاء مشكلة سواقط القيد

أقيم بمقر العمد والمشايخ مؤتمرا لمناقشة مشكلة سواقط القيد تحت رعاية اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح وحضور العمدة بشير الجراري رئيس مجلس العمد والمشايخ والعقيدعبد اللطيف الواعي مدير ادارة الأحوال المدنية عبد الحميد القناشي مدير اذاعة مطروح الاقليمية والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح وعدد كبير من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

افتتح المؤتمر مدير اذاعة مطروح الاقليمية الذى أكد على اهتمام المحافظ بهذه المشكلة والوقوف بجوار المبادرة بقوة للقضاء على مشكلة سواقط القيد واستجابة الأحوال المدنية السريعة واستعدادها الكامل على تقديم الحلول بمشاركة المجلس القومي للمرأة الذى له باع طويل وخبرة فى إيجاد حلول سريعة وفعالة في القضاء على مشكلة سواقط القيد لمساعدة اهالي البادية فى أن تكون له شخصية قانونية .

وأكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح بأن مشكلة سواقط القيد ليست وليده اليوم انما هى منذ فترة كبيرة نتيجة تراكم العديد من الأخطاء التى وقع فيها المواطن فى القري والنجوع البعيدة ولكن المجلس القومي للمرأة كان له دورا فعال فى القضاء على مشكلة سواقط القيد و استخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج وثائق زواج .

حيث قام المجلس القومي للمرأة باستخراج 40 الف بطاقة رقم قومي و 6 الاف وثيقة زواج و 6 الاف شهادة ميلاد والانتهاء من 1200 حالة سواقط القيد من أصل 5 الاف حالة على نفقة صندوق الخدمة بالمحافظة وذلك بمشاركة تنمية القرية موارد مطروح وتوقف المجلس القومي للمرأة عن مواصلة القضاء على مشكلات سواقط القيد والرقم القومي بسبب تعطل سيارة الأحوال المدنية التى كانت تجوب القري والنجوع لاستخراج هذه الأوراق .

ووجهت مقرر المجلس القومي للمرأة بمطروح الشكر لأهالي مدينة سيوة على اهتمامه بالمرأة المعيلة وحرصهم على استكمال بيانات المواطنين ليكون لهم شخصية قانونية وهى من المراكز الأولي على مستوى المحافظة التى يكاد لا يوجد بها مشاكل لسواقط قيد .

ومن جانبه أكد جمال ناجي مدير فرع محو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة بأن مشكلة سواقط القيد تعرقل مسيرة القضاء على محو الامية بمحافظة مطروح بسبب عدم وجود أوراق قانونية للدارس لكى يجتاز امتحان محو الامية وذلك بعد الاستثناءات التى حصلت عليها المحافظة من رئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار وهى تتلخص فى الاتي وهى عمل فصول تحت مسمي” المربوعة ” على نفقة محو الامية فى القري والنجوع بدلا من الذهاب الى المدرسة وعمل امتحانات للدارسين الراغبين فى استخراج شهادة فورية لمحو الامية فى المركز التابع له الدراس بدلا من الذهاب الى فرع محو الامية بمدينة مرسي مطروح

ومن الاستثناءات الهامة التى حصلت عليها محافظة مطروح وهى دخول التلاميذ المتسربين من التعليم من 12 الى 15 سنة امتحانات محو الامية وبعد اجتياز الامتحان ينقل للصف الأول الاعدادي وطبقا لتعليمات السيد الوزير المحافظ لا يتم تسليم شهادة محو الامية ألا لمن يحمل بطاقة رقم قومي .

وأكد العمدة بشير الجراري رئيس مجلس العمد والمشايخ على ضرورة أن يكون دور الشعبيين دورا محوريا فى القضاء على مشكلة سواقط القيد بمشاركة السادة التنفيذيين والمجلس القومي للمرأة بقيادة قائد الاقليم الذى دائما يلبي النداء فى القضايا التى تصب فى صالح المواطن المطروحي للنهوض بمحافظة مطروح فى جميع المجالات .

وفى نهاية المؤتمر استمع الحضور لكلمة محافظ مطروح الذى رحب فى البداية بالسادة العمد والمشايخ والحضور الكرام موجه الشكر لاذاعة مطروح على تبنيها مشكلة القضاء على سواقط القيد بمشاركة المجلس القومي للمرأة ومجلس العمد والمشايخ والجهات التنفيذية المختصة .

وأصدر المحافظ عدد من القرارات وهى يمنع منعا باتا توجه المواطنين الراغبين فى استكمال أوراقهم ” سواقط القيد ” الى السجل المدني بمدينة مرسي مطروح وقطع مسافة كبيرة لاستكمال أوراقهم انما ستقوم المحافظة بتكليف رئيس القرية مع أقدم عمدة بالنجع أو القرية لجمع بيانات الأهالي ” سواقط القيد ” لمعرفة ما هى الأوراق التى يتم استكمالها تمهيدا لعرضها على القوافل التى ستقوم بتنفيذها المحافظة الى القري والنجوع بمشاركة الأحوال المدنية ومديرية الشئون الصحية للانتهاء من سواقط القيد بالمحافظة وسيتم الاعلان عن مواعيد القوافل لتجهيز الأوراق من المواطنين وسيتم البدأ فى جمع البيانات من القري والنجوع الأبعد فى الصحراء .

مؤكدا على ضرورة وضع جدول زمني مع العمد والمشايخ و عمل لقاء مع رؤساء القري لتحديد الموعد المحدد لتسليم أوراق سواقط القيد بكل قرية وتجمع تهميدا لارسال القوافل الى القري والنجوع لاستكمال جميع بيانات الأهالي .

كما قرر المحافظ مخاطبة وزارة العدل لاستثناء محافظة مطروح من استخراج وثائق الزواج للسيدات سواقط القيد بإجراءات تستخرج من السجل المدني بدلا من استخراج وثائق الزواج ببطاقة الرقم القومي لان معظم السيدات فى القري والنجوع البعيدة سواقط القيد و دراسة مشكلة 250 حالة تم رفع دعاوى قضائية ” اثبات نسب ” ولم تحل حتى الان وسيتم بحثه مع الجهات المختصة لايجاد له لهذه المشكلة .