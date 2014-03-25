إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من منطقة سكنية بمطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح أنه تم إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من إحدى المناطق السكنية عقب عثور الأهالي عليها بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح .

حيث تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمطروح مساء اليوم الاثنين من احد المواطنين بالعثور علي جسم غريب فانتقل علي الفور مفتش المفرقعات لمكان البلاغ للمعاينة والفحص حيث تبين أن الجسم المعثور علية عبارة عن دانة قطرها 8 سم يعلوها الصدأ ويرجح أن تكون من مخلفات الحروب .

تم نقل الدانة إلي مكان غير مأهول بالسكان والتحفظ عيها وتعيين الحراسة اللازمة عليها وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم توحرر عن ذلك المحضر اللازم