أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من منطقة سكنية بمطروح

Google+ Print
إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من منطقة سكنية بمطروح إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من منطقة سكنية بمطروح

 

ارشيفية

أعلنت مديرية أمن مطروح أنه تم إزالة دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية من إحدى المناطق السكنية عقب عثور الأهالي عليها بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح .

حيث تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمطروح مساء اليوم الاثنين من احد المواطنين بالعثور علي جسم غريب فانتقل علي الفور مفتش المفرقعات لمكان البلاغ للمعاينة والفحص حيث تبين أن الجسم المعثور علية عبارة عن دانة قطرها 8 سم يعلوها الصدأ ويرجح أن تكون من مخلفات الحروب .

تم نقل الدانة إلي مكان غير مأهول بالسكان والتحفظ عيها وتعيين الحراسة اللازمة عليها وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم توحرر عن ذلك المحضر اللازم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا