مويس: مازلنا نكافح من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي

لندن، (إفي): أكد الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم أن فريقه يسعى لإظهار رغبته في المنافسة على لقب الدوري المحلي، رغم احتلاله للمركز السابع في جدول البطولة.

وأوضح مويس في مؤتمر صحفي عشية دربي المدينة أمام مانشستر سيتي "من المهم بالنسبة لنا إظهار المستوى الذي وصلنا إليه، وأننا مازلنا نكافح من أجل لقب الدوري"، وذلك بالرغم من اقتراب انتهاء البطولة، حيث يتبقى سبع جولات على الكشف عن بطلها.

وكان مانشستر قد فاز في آخر مبارياته في البريميير ليج على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين، ليتعافى من هزيمته السابقة بثلاثية أمام ليفربول على أولد ترافورد.

وشدد مويس على أنه سيفعل كل ما يستطيع من أجل الفوز بالدربي أمام سيتي، خاصة وأنه يمثل الكثير لمشجعي "الشياطين الحمر" أكثر من أي مباراة أخرى