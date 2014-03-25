أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مويس: مازلنا نكافح من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي

Google+ Print
مويس: مازلنا نكافح من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي مويس: مازلنا نكافح من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي

لندن، (إفي): أكد الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم أن فريقه يسعى لإظهار رغبته في المنافسة على لقب الدوري المحلي، رغم احتلاله للمركز السابع في جدول البطولة.

وأوضح مويس في مؤتمر صحفي عشية دربي المدينة أمام مانشستر سيتي "من المهم بالنسبة لنا إظهار المستوى الذي وصلنا إليه، وأننا مازلنا نكافح من أجل لقب الدوري"، وذلك بالرغم من اقتراب انتهاء البطولة، حيث يتبقى سبع جولات على الكشف عن بطلها.

وكان مانشستر قد فاز في آخر مبارياته في البريميير ليج على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين، ليتعافى من هزيمته السابقة بثلاثية أمام ليفربول على أولد ترافورد.

وشدد مويس على أنه سيفعل كل ما يستطيع من أجل الفوز بالدربي أمام سيتي، خاصة وأنه يمثل الكثير لمشجعي "الشياطين الحمر" أكثر من أي مباراة أخرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع