دربي توريه؟

يقدم الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي موسما استثنائيا، ما يجعله الأبرز بين لاعبي فريقه قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في دربي المدينة.

يقول سمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي عن زميله: "لو لم يكن من إفريقيا لقال عنه الجميع أنه أفضل لاعب وسط في العالم، فهو يستطيع أن يفعل كل شئ ويسجل الأهداف.. فهو يدافع ويهاجم ويلعب بقوة عندما يمتلك الكرة".

وتثبت الأرقام أن توريه بالفعل هو أبرز لاعبي سيتي قبل دربي مانشستر، خاصة مع استمرار غياب سيرجيو أجويرو للإصابة.

فتوريه صاحب الـ30 عاما يحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مسجلا 16 هدفا، خلف ماكينتي أهداف ليفربول لويس سواريز ودانييل ستوريدج.

وصنع توريه 29 فرصة لزملائه، سُجل منها خمسة أهداف.

كما أن توريه أفضل من يمرر الكرة بين لاعبي سيتي هذا الموسم، حيث تبلغ نسبة تمريراته السليمة 90%، فقد منح زملائه 1769 تمريرة سلمية في الدوري.

وتبلغ نسبة دقة تسديدات النجم الإيفواري على مرمى المنافسين 55%.

وقاد توريه فريقه للتتويج بأول بطولاته هذا الموسم، كأس كابيتال وان، بالفوز على سندرلاند 3-1 في مباراة شهدت تسجيله هدفا من أجمل أهداف عام 2014.