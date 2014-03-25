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المعلم: كنت أتمنى أن يختتم حمدي مسيرته بشكل أفضل.. والانتخابات لن تتأثر

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المعلم: كنت أتمنى أن يختتم حمدي مسيرته بشكل أفضل.. والانتخابات لن تتأثر المعلم: كنت أتمنى أن يختتم حمدي مسيرته بشكل أفضل.. والانتخابات لن تتأثر

يعتقد إبراهيم المعلم المرشح لرئاسة مجلس إدارة الأهلي أن التحقيقات مع حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء لن تؤثر على الانتخابات.

وكانت النيابة قد قررت تجديد حبس حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا ورئيس الأهلي، وعمرو عبد العزيز مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة سابقا، ومحمد محمدين مدير إعلانات الأهرام سابقا، لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيقات معهم.

ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات، من بينها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال مؤسسة الأهرام.

وقال المعلم في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى أن ينهي حسن حمدي فترته في الأهلي بشكل أفضل من ذلك، ولكننا نحترم أحكام القضاء".

وأوضح "حسن حمدي خدم النادي الأهلي كثيرا، ولكن غيابه لن يؤثر على الانتخابات".

يذكر أن حمدي قد أعلن من قبل تأييده لقائمة المعلم في انتخابات الأهلي.

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