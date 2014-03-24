شرطة السياحة تضبط “عجل” هائج اقتحم معبد الأقصر‎

ضبطت شرطة السياحة والآثار بالأقصر، مساء اليوم الإثنين، عجل هائج اقتحم معبد الأقصربعد أن قفز من سيارة نقل كانت تقله أثناء مرورها بالقرب من المعبد .

وتلقي اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد يفيد يوجود عجل هائج داخل معبد الأقصر.

وانتقلت قوات من شرطة السياحة علي الفور بقيادة العقيد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والأثار بالأقصر، وتم ضبط العجل الهائج.

وتبين من التحريات، إن العجل لجزار يدعي سعيد النوبي، وإنه كان ضمن 3 عجول علي متن سيارة نصف نقل، وأثناء مرور السيارة بالقرب من سور طريق “الكباش” حديث الإنشاء الممتد الي معبد الأقصر، قفز العجل من أعلي السيارة تجاه السور، ليستقر داخل طريق الكباش، ويتجه هائجا نحو معبد الأقصر.