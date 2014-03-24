العشرى : أهلي بنى غازى قادر على الصعود من القاهرة

أكد طارق العشرى المدير الفنى للـ”أهلى بنى غازى” أن فريقه سيخوض تدريبه الأول غداً بملعب فندق “راديسون”، بـبرج العرب إذ تقيم بعثة الفريق، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى السبت المقبل، فى إياب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وقال العشرى فى تصريح خاص لوكالة”ona” فور وصوله للقاهرة :”إنه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية”، مؤكداً أن اللاعبين لديهم أمالاً كبيرة من أجل الفوز .

وأضاف أن فريقه قادر على الوصول لدور الثمانية من القاهرة.

يشار إلى أن بعثة “أهلى بنى غازى” وصلت إلى الإسكندرية اليوم قادمةً من ليبيا على متن طائرة خاصة.