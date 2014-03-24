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أمين النور بالسويس : يجب الإسراع في حل مشاكل المواطنين‎

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أمين النور بالسويس : يجب الإسراع في حل مشاكل المواطنين‎ أمين النور بالسويس : يجب الإسراع في حل مشاكل المواطنين‎

اجتماع حزب النور بالسويس

أكد عباس محمد جودة، أمين حزب النور بالسويس- خلال الإجتماع الدوري لهيئة مكتب أمانة الحزب، ومسئولي اللجان النوعية بالمحافظة ، على ضرورة الإسراع في دراسة جميع الملفات والمشكلات التي يعاني منها المواطنين، بالمحافظة ، مطالبًا بضرورة التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للوصول لأفضل الحلول لهذه المشكلات.

وتم خلال الإجتماع مناقشة خطة عمل الحزب في الفترة القادمة، وتنشيط دور الحزب الخدمي والإجتماعي، ووضع خطة استراتيجية خدمية عاجلة، لاسيما في لجنة الخدمات، واللجنة الطبية، وذلك بتنظيم قوافل طبية، وأسواق سلع استهلاكية بسعر الجملة.

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