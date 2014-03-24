مصرع 9 ركاب وإصابة 46 آخرين باصابات خطيرة جراء تحطم حافلة في أديس أبابا

أفادت تقارير إخبارية أن تسعة ركاب لقوا مصرعهم، وأصيب 46 بإصابات خطيرة من جراء تحطم إحدى الحافلات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت الإذاعة الإثيوبية التي أوردت النبأ اليوم أن الحادث وقع أثناء رحلة الحافلة من منطقة كارا كور إلى منطقة ميركاتو، ويتردد أنها كانت تنقل 113 راكباً.

ومن جانبه، قال متحدث باسم شرطة أديس أبابا إن الشرطة تجرى تحقيقا بشأن سبب وقوع الحادث ولمعرفة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة بالضبط، وأضاف “يجري حاليا تقديم العلاج الطبي لثمانية وستين مصابا، يضمون رجالاً ونساءً”.

وأشارت الإذاعة الإثيوبية إلى أن هيئة مراقبة الحوادث فى أديس أبابا ذكرت أنها تمكنت من رفع حطام الحافلة من أحد الممرات الضيقة، بينما ذكر مدير الهيئة التابع لها الحافلة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن سبب وقوع هذا الحادث بعد استكمال التحقيقات الجارية بشأنه.