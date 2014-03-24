إنتر ميلان يحمي جوارين من يوفنتوس بتجديد تعاقده

روما، (إفي): أعلن انتر ميلان الإيطالي يوم الاثنين تمديد تعاقد لاعب الوسط الكولومبي فريدي جوارين حتى 30 يونيو 2016.

وكان تعاقد جوارين يمتد مع إنتر ميلان حتى العام المقبل.

وحاول يوفنتوس خلال الموسم الجاري مبادلة ميركو فوتشينيتش بصانع ألعاب إنتر ميلان، ولكن الصفقة توقفت بسبب غضب جماهير النيراتزوري.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني "يحمل الرقم 13 ويشعر أنه يخصه منذ زمن بعيد، مستقبل بالأزرق والأسود (لون قميص الفريق) والسعي لتشريف كولومبيا في المونديال، نوجه له التحية مجددا من عائلة الإنتر".

وذكر البيان بأن اللاعب سجل 14 هدفا بقميص الـ"نيرازوري".

وأكد اللاعب شعوره بالسعادة لتحقيق "حلم آخر" يتمثل في تمديد التعاقد، في تصريحات نشرتها قناة النادي على موقع (يوتيوب).

وأشار جوارين إلى أنه يقدر "الخبرة الجميلة" التي اكتسبها مع إنتر خلال العامين الآخيرين معربا عن سعادته بأن التمديد سيتيح له فرصة "تحقيق أشياء ايجابية واكتساب المزيد من الخبرة"