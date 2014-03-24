أرتيتا يعتذر لأرسنال عن سداسية تشيلسي ' المهينة '

لندن، (إفي): اعتذر لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا اليوم بإسم الفريق عن هزيمة المدفعجية "المهينة وغير المقبولة" السبت الماضي من تشيلسي بسداسية نظيفة في ملعب ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات لموقع النادي "هذا الأمر مؤلم بشدة، من المخجل أن توجد في الملعب بوسط هذه الظروف".

وأضاف اللاعب (31 عاما) "لقد دفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها، والخسارة بنفس الطريقة في أي مباراة أخرى، لن تكون مقبولة".

وأردف أرتيتا "لا يمكن أن نترك الأمر يمر بسهولة، علينا تحليل ما ارتكبناه والتعامل معه، أنتظر ردا كبيرا منا يوم الثلاثاء أمام سوانزي لأن أداء لقاء السبت لم يكن يليق بالنادي".

وتعد هذه أكبر هزيمة يتعرض لها أرسنال من تشيلسي في تاريخه الممتد لـ107 اعوام كما أنها تقهقرت بـ"الجانرز" للمركز الرابع بـ62 نقطة فيما لا يزال الـ"بلوز" في الصدارة بـ69 نقطة.

وصرح اللاعب "كنا نقدم موسما جيدا، لا أعرف ما يمكنني قوله، ولكننا نعد ببذل كل ما لدينا من جهد لتصحيح الوضع".