بيليجريني: الخروج من دوري الأبطال يفيدنا أمام يونايتد

لندن، (إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مباراة الدربي أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد سنكون قوية للغاية، حيث سيدخل "السيتيزن" بدفعة الفوز على فولام بخماسية نظيفة.

وأوضح بيليجريني في مؤتمر صحفي "بالطبع نتمنى الفوز بجميع المباريات وبالرغم من أن مانشستر يونايتد عانى كثيرا هذا الموسم، لا يعني أننا سنفوز".

وعن الخروج من دوري أبطال أوروبا أكد المدرب أن الخروج من ثمن النهائي كان له جانب إيجابي وهو "التفرغ للتركيز في الدوري الإنجليزي".

وأكد بيليجريني على أهمية لقاء مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه سيواجه "فريقا كبيرا على ملعبه"، وهو ما يجعله يشعر بأفضلية السيتي في المباراة.

ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة "عافيته المحلية" حيث يحتل المركز السابق برصيد 51 نقطة.