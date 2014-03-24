أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيليجريني: الخروج من دوري الأبطال يفيدنا أمام يونايتد

Google+ Print
بيليجريني: الخروج من دوري الأبطال يفيدنا أمام يونايتد بيليجريني: الخروج من دوري الأبطال يفيدنا أمام يونايتد

لندن، (إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مباراة الدربي أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد سنكون قوية للغاية، حيث سيدخل "السيتيزن" بدفعة الفوز على فولام بخماسية نظيفة.

وأوضح بيليجريني في مؤتمر صحفي "بالطبع نتمنى الفوز بجميع المباريات وبالرغم من أن مانشستر يونايتد عانى كثيرا هذا الموسم، لا يعني أننا سنفوز".

وعن الخروج من دوري أبطال أوروبا أكد المدرب أن الخروج من ثمن النهائي كان له جانب إيجابي وهو "التفرغ للتركيز في الدوري الإنجليزي".

وأكد بيليجريني على أهمية لقاء مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه سيواجه "فريقا كبيرا على ملعبه"، وهو ما يجعله يشعر بأفضلية السيتي في المباراة.

ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة "عافيته المحلية" حيث يحتل المركز السابق برصيد 51 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع