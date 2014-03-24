تقرير – مانشستر قريب من كوينتراو مقابل 10 ملايين إسترليني

مانشستر /أ ش أ/ ذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية يوم الاثنين ان مانشستر يونايتد سيكون بوسعه ضم فابيو كوينتراو المدافع الايسر لنادى ريال مدريد الاسبانى مقابل 10 ملايين جنيه استرلينى فى الصيف القادم.

واضافت الصحيفة فى تقرير خاص لها ان اليونايتد يسعى فى الاساس لضم المدافع الايسر لنادى ساوثامبتون لوك شو ولكن يقدر سعره بثلاثين مليون جنيه استرلينى مما يجعل كوينتراو صفقة فى المتناول خاصة وانه كان قريبا من ضمه الصيف الماضى.

يذكر ان ريال مدريد قرر بيع المدافع الايسر البرتغالى الدولى غير ان صفقة انتقاله للشياطين الحمر فشلت بسبب اصرار المدير الفنى الايطالى كارلو انشيلوتى على الابقاء على اللاعب.

كما كان تشيلسى يسعى وراء كوينتراو لكنه تراجع مؤخرا فى ظل المستوى المتميز الذى يقدمه لاعبه الاسبانى سيزار ايزبيلكويتا.