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البوندزليجا ترفض تكنولوجيا مراقبة خط المرمى

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البوندزليجا ترفض تكنولوجيا مراقبة خط المرمى البوندزليجا ترفض تكنولوجيا مراقبة خط المرمى

برلين /أ ش أ/ قررت لجنة الدورى الالمانى "البوندزليجا" عدم استخدام تكنولوجيا خط المرمى فى اعقاب التصويت الذى تم بين الاندية المشاركة فى دورى الدرجة الاولى والثانية.

وكان هناك انقسام بين اندية البوندزليجا حيث صوتت ثلاثة فرق فقط فى التصويت الثانى لصالح استخدام التكنولوجيا بينما كان يتعين موافقة ثلثى الاندية للاقدام على هذه الخطوة.

يذكر ان الدورى الانجليزى الممتاز بدأ هذا الموسم تطبيق تكنولوجيا خط المرمى كما انها ستستخدم فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل فى الصيف القادم.

وقال رينارد روبال رئيس رابطة الدورى الالمانى "هذه القضية غير مطروحة للنقاش فى الوقت الحالى".

يذكر ان الجدل احتدم حول هذا الامر فى اكتوبر الماضى حين تم منح ستيفان كيسلينج هدفا فى لقاء فاز به باير ليفركوزن على هوفنهايم 2/1 على الرغم من ان الكرة مرت من ثقب فى الشباك الجانبية.

وطالب هوفنهايم باعادة المباراة لكن قوبل طلبه بالرفض.

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