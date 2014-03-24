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تقرير - حجازي قد يلحق بمباراة ميلان الأربعاء

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تقرير - حجازي قد يلحق بمباراة ميلان الأربعاء تقرير - حجازي قد يلحق بمباراة ميلان الأربعاء

أفاد تقرير إيطالي بأن أحمد حجازي مدافع فيورنتينا العائد لتوه من الإصابة قد ينضم لقائمة فريقه لمباراة ميلان الأربعاء المقبل.

ويحل ميلان ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وعاد حجازي إلى تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة يوم الاثنين بعد شفاءه من إصابة قطع في الرباط الصليبي غاب على إثره لأكثر من ستة أشهر.

وأوضح تقرير "بلو راديو" الإيطالي أن فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا قد يضع حجازي في قائمة الفريق أمام ميلان.

حجازي البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى فيورنتينا في صيف 2012 قادما من الإسماعيلي.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي قبل تسع جولات من نهايته، فيما خرج من بطولة الدوري الأوروبي على يد يوفنتوس.

ويملك الفيولا فرصة التتويج بكأس إيطاليا حين يلاقي نابولي في المباراة النهائية مطلع مايو المقبل.

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