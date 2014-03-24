تجديد حبس رئيس الأهلي 15 يوما

قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، حجز المتهمين الثلاثة حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا ورئيس النادي الأهلي، وعمرو عبد العزيز مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة سابقا، ومحمد محمدين مدير إعلانات الأهرام سابقا، لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيقات معهم.

ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات، من بينها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال مؤسسة الأهرام.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية، تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتي كانت قد وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين.. في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.