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الكويت ترفض إدراج الإخوان جماعة إرهابية علي أجندة القمة العربية

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الكويت ترفض إدراج الإخوان جماعة إرهابية علي أجندة القمة العربية الكويت ترفض إدراج الإخوان جماعة إرهابية علي أجندة القمة العربية

أرشيفية

 

كشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية متطابقة مشاركة في الدورة 25 للقمة العربية في الكويت، أن جهودا مصرية وإماراتية وسعودية بُذلت من أجل إقحام ملف اعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية ضمن أشغال القمة، لكنها فشلت بسبب رفض الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية لذلك.

وأرجعت هذه المصادر فشل الجهود “المصرية الإماراتية ” إلى طبيعة السياسة الكويتية، التي قالت بأنها عُرفت تاريخيا باستقلاليتها وعقلانيتها.

وأشارت إلى أن الكويت حافظت على علاقات إيجابية مع إيران في وقت كانت فيه العلاقات “السعودية ـ الإيرانية” متوترة، كما حافظت الكويت على علاقات حسنة مع العراق على الرغم من توتر العلاقات “السعودية ـ العراقية”.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن الكويت تحتفظ بعلاقات إيجابية مع الإخوان المسلمين لديها، الذين يحتفظون بقواعد شعبية لها وزنها، وهم على تواصل مستمر مع القيادة الكويتية، وحتى معارضتهم كانت معارضة إصلاحية وليست معارضة تغيرية، ولم يطرحوا تغيير النظام أصلا، حتى يوم الغزو تمسكوا بآل الصباح، وقد بدأت تحركاتهم الإصلاحية قبل ثورات الربيع العربي.

يذكر ان القمة العربية تستضيفها دولة الكويبت.

 

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