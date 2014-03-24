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ضبط 3 أشخاص فى إشتباكات بين الأمن والإخوان بالمنوفية

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ضبط 3 أشخاص فى إشتباكات بين الأمن والإخوان بالمنوفية ضبط 3 أشخاص فى إشتباكات بين الأمن والإخوان بالمنوفية

صورة رشيفية

ألقت مساء اليوم، قوات أمن المنوفية القبض على 5 من المنتمين لجماعة اﻹخوان وانصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمدينة السادات بعد فض مسيرة مناهضة للجيش والشرطة بالمنطقة الرابعة والهجوم على قوات الأمن بالمشاريخ والحجارة.

 تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات يفيد بتجمع مايقرب من 150 من المنتمين لجماعة الإخوان فى مسيرة بالمنطقة الرابعة بالمدينة مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن نشبت اشتباكات مع المشاركين فى المسيرة قاموا على أثرها بقذف القوات بالحجارة والشماريخ وتمكنت القوات  من السيطرة على الموقف وتفريق المسيرة بقنابل الغاز المسيل وإلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا يتزعمون المسيرة .

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