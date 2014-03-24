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بالفيديو ..أزمة بين مرضى القلب والكبد بالمنوفية لتأخر صرف العلاج وإضراب الصيادلة

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بالفيديو ..أزمة بين مرضى القلب والكبد بالمنوفية لتأخر صرف العلاج وإضراب الصيادلة بالفيديو ..أزمة بين مرضى القلب والكبد بالمنوفية لتأخر صرف العلاج وإضراب الصيادلة

24 مارس 2014 | 10:04 مساءً

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تسبب إضراب الصيادلة فى مستشفيات محافظة المنوفية الى زحام شديد فى ايام صرف قرارات العلاج على نفقة الدولة يومى الاثنين والخميس تصل الى حد المشاجرات بسبب الزحام للتسابق على صرف الدواء قبل اغلاق ابوابها والدخول فى ايام الاضراب .

وشهدت الصيدلية الرئيسية بمستشفى شبين الكوم التعليمى زحام كبير بين مرضى القلب والكبد والسكر والذين يتوافدوا من محافظات مختلفة فى ساعات مبكرة لصرف العلاج قبل اغلاق الصيدلية فى الساعه الثانية مساءا .

وقالت الدكتورة منى مجاهد بصيدلية المستشفى التعليمى أنهم مستمرون فى إضرابهم للاسبوع الثالث على التوالى لحين تحقيق مطالبهم مضيفة أنهم يفتحون ابوابهم يومى الاثنين والخميس فقط لصرف قرارات العلاج على نفقة الدولة .

2014-03-24

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