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حاكم الفجيرة الإماراتي يصل إلى الكويت للمشاركة بأعمال القمة العربية

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حاكم الفجيرة الإماراتي يصل إلى الكويت للمشاركة بأعمال القمة العربية حاكم الفجيرة الإماراتي يصل إلى الكويت للمشاركة بأعمال القمة العربية

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المطار الأميري مساء اليوم الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة  والوفد الرسمي المرافق له وذلك للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الخامسة والعشرين التي تستضيفها دولة الكويت.
> وكان في استقباله على ارض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي و النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح والوزراء وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.

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