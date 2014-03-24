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مريضة بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط تتهم ممرض باغتصابها .. والمدير ينفى

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مريضة بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط تتهم ممرض باغتصابها .. والمدير ينفى مريضة بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط تتهم ممرض باغتصابها .. والمدير ينفى

صورة أرشيفية

نفي الدكتور وائل مقبل مدير مستشفى الصحة النفسية بأسيوط صحة ما تداولاته بعض المواقع الالكترونية حول اغتصاب ممرض لنزيله بالمستشفى

وقال مقبل  أن المريضة عمرها 24 عاما وهي نزيله منذ 27 يوما وتعاني من مرض الهلوسة ومحتجزة بقسم الحريم بالمستشفى وتأخذ جلسات كهربائية للعلاج ويوم الجمعة الماضي أخذت الجلسة السادسة وأثناء زيارة أقاربها لها قالت أنها تعرضت إلى اغتصاب من ممرض يدعى ” شعبان” بالمستشفى أثناء إجراء جلسة كهربائية لها. فقام أقاربها بإبلاغنا بالأمر.

وأكد مقبل أن المستشفى لا يوجد بها ممرض اسمه شعبان ولكن نظرا لحساسية الموقف تم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية والتي أخذت أقوال المريضة التي أكدت فيها أن الممرض قام بتمزيق ملابسها وبالبحث والتحري لم نجد أي ملابس ممزقه وإبلاغ الإدارة العامة للصحة النفسية بالقاهرة وتم توقيع الكشف الطبي على المريضة بقسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة أسيوط والذي أكد أنها مازالت بكر ولم تتعرض إلى الاغتصاب كما تم عرضها على أطباء في مستشفى النساء والتوليد التابعة لمديرية الصحة بأسيوط وأكدت انه يوجد بعض الالتهابات والتقارير الخاصة بهذا الأمر موجودة الآن بالمستشفى .

 وقال مقبل أن جلسات العلاج الخاصة بقسم الحريم يكون فيها طبيبه و4 ممرضات وطبيب علاج نفسي ولا يكون فيها ممرضين نهائياً.

 وأضاف مقبل انه سوف يتقدم صباح غدا الثلاثاء ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الأمر ويطالب فيه بعرض المريضة على الطب الشرعي ليكون الفيصل النهائي في هذا الاتهام .

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