ميلا كونيس تنتظر مولوداً

أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الممثلة الأمريكية Mila Kunis تنتظر مولوداً من خطيبها الممثل الأمريكي Ashton Kutcher.

وبعد أن تفرّد موقع E news الإلكتروني في إعلان خبر حمل، رُصدت الممثلة وخطيبها في أحد المتاجر حيث ظهرت علامات الحمل عليها، بالإضافة إلى أن Kunis شوهدت وهي تتلقى دروساً في أحد الصفوف في هوليوود عن الإجراءات الواجب اتّباعها أثناء الحمل.

ويذكر أنَ خطوبة Kunis وKutcher قد أعلنت في 27 شباط / فبراير بعد علاقة حب بدأت في العام 2012.

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