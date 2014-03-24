حبس 5 من الإخوان 6 سنوات بتهمة “خرق قانون التظاهر” بالإسكندرية

قضت محكمة جنح أول المنتزة، الإثنين، بسجن5 من أعضاء تنظيم الإخوان ، 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بـ”البلطجة وخرق قانون التظاهر” بالإسكندرية.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى، بعد إصدار الحكم، بسبب تجمهر أهالي المتهمين، ما استدعى تواجد قوات أمنية داخل قاعة المحكمة، وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة، وتأجيل باقي القضايا المدرجة بجدول المحكمة.

تعود وقائع القضية إلى إلقاء قوات الأمن القبض على المتهمين أثناء اشتراكهم في فعاليات 28 ديسمبر بمنطقة سيدي بشر، ووجهت النيابة إلى المتهمين عددًا من التهم، منها “استعراض القوة، والبلطجة، والإتلاف، والإصابة، والتظاهر دون ترخيص، وقطع الطريق العام”.