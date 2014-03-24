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وفاة أسمن رجل بالعالم

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وفاة أسمن رجل بالعالم وفاة أسمن رجل بالعالم

اسمن رجل بالعالم

 

 

توفي رجل يزن 419 كيلوغراماً ، ويعتقد بأنه أسمن شخص في بريطانيا، جراء إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 22 عاماً.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية ، إنَّ “ليام جونستون، تدهورت صحته في شكل مفاجئ واستدعي المسعفون إلى منزله في مدينة ليفينغستون الأسكتلندية، في محاولة يائسة لإنقاذ حياته”.

وأضافت الصحيفة ، أن “المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ جونستون وأعلنوا وفاته في منزله”.

ونسبت الصحيفة إلى ناطق باسم الشرطة الأسكتلندية قوله “يمكننا أن نؤكد استدعاء دورية من الشرطة لمساعدة خدمات الإسعاف في منزل في مدينة ليفينغستون، إذ تدهورت صحة رجل في الـ22 من العمر”.

وأضاف الناطق: “لا نتعامل مع وفاة الرجل على أنها مشبوهة، وسيجري إرسال تقرير حول ملابساتها إلى النائب العام في ليفينغستون”.
> وكان جونستون خضع العام الماضي لعملية جراحية تم خلالها تصغير حجم معدته، لتمكينه من استهلاك كميات أصغر من الطعام.

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