إعلان جوائز الدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثالثة عن نتيجة الأفلام الفائزة حيث قررت لجنة التحكيم منح جائزتين خاصتين: الأولى للممثل المغربي حسن بن بديدة لدوره في ”هم الكلاب”اخراج هشام العسري وأيضا للموسيقي جيم نيفرسينك عن موسيقى فيلم سموم ديربان (جنوب أفريقيا)

ومنحت أفضل إنجاز فني (شهادة تقدير و قناع توت عنخ آمون البرونزي ) بطول شجرة الباوباب للمخرج جيرمي تيتشر (السنغال) الذي نجح في علاج موضوع الزواج القسري بسبب الفقر والجهل

ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (3000 دولار و قناع توت عنخ آمون الفضي) لفيلم السطوح لمرزاق علواش (الجزائر ) الذي أظهر لنا مشاكل المجتمع العربي الآن

كما منحت جائزة النيل الكبرى (4000 دولار و قناع توت عنخ آمون الذهبي) لفيلم العفو لجويل كاريكيزي (رواندا) لمعالجته مشاكل الإبادة الجماعية في أفريقيا.

وقد أوصت لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة أن تكون الأفلام المختارة من إخراج مخرجين أفارقة حيث لاحظت اللجنة أن معظم الأفلام تدور حول أفريقيا وليست من إخراج مخرجين أفارقة. وقد منحت لجنة التحكيم الجوائز التالية :

أفضل إنجاز فني مناصفة بين: النهر إخراج عبد النور زحزاح (الجزائر) و أمراء في بلد العجائب إخراج أحمد الجلاسي (تونس ) وجائزة لجنة التحكيم الخاصة تمنح لعرين الشيطان إخراج ريان هندريكس (جنوب أفريقي) وجائزة النيل الكبرى تمنح إلى دعاء عزيزة إخراج سعد هنداوي ( مصر)

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جائزة لجنة التحكيم لكلا الفيلمين: رضا إخراج رامي غيط (مصر ) و عامل العرض إخراج نجاة جلاب (المغرب) وجائزةأفضل إنجاز فني في فيلم قصير ( 1000 دولار أمريكي و قناع توت عنخ آمون الفضي ) لفيلم نفوس مسكونة إخراج غودوين أوتواما (أوغندا)

فيما منحت جائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم تسجيلي قصير ( 2500 دولار و قناع توت عنخ آمون الذهبي) لفيلم في بلاد الجوجو إخراج لطيفة دوغري (تونس) ,جائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم روائي قصير ( 2500 دولار و قناع توت عنخ آمون الذهبي) لفيلم يد اللوح إخراج كوثر بن هنية (تونس) .

ومنحت لجنة التحكيم أفلام الحريات جائزة أفضل فيلم لثورتي المسروقة إخراج ناهد بيرسون (السويد) وشهادة تقدير لفيلم البروفوسير” إخراج محمود بن محمود (تونس).

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، الجهة المنظمة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، جائزة رضوان الكاشف بقيمة 1000 دولار لفيلم شارع البستان السعيدإخراج ميسون المصري (مصر) .مع قناع توت عنخ امون الذهبي .

ومنحت نقابة المهن السينمائية جائزة خاصة باسم المخرج الراحل محمد رمضان لفيلم بدون للمخرج إسلام وفقي ( مصر) مع قناع توت عنخ امون الذهبي .