درية شرف الدين تتابع خطة تطوير البث الاذاعى والتليفزيونى بالمحافظات

عقدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام اجتماعاً مع قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمتابعة موقف مشروع إنشاء مركز إرسال إذاعي وتليفزيوني جديد بمنطقة كركر بصعيد مصر لخدمة الصعيد، ومنطقة النوبة عبر إعادة بث القناتين الأولى والثانية وكذلك بث ثلاث إذاعات هي القرآن الكريم والبرنامج العام وجنوب الصعيد على موجه إف إم فى إطار متابعة خطة تطوير البث الإذاعي والتليفزيوني في ربوع مصر.

كما تضمن الاجتماع متابعة سير العمل بمجمع استوديوهات سموحة ومبنى الإذاعة والتليفزيون بحلايب وشلاتين والذين تم تدشين حجر الأساس لهما مؤخراً.

وبحث الاجتماع خطة تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة عبر قطاع الأخبار بأجهزة تصوير وبث مباشر حديثة لمواكبة أحدث التكنولوجيا في تغطية الأحداث المختلفة وسرعة نقل الأحداث من مواقعها ، وكذلك تطوير العمل بقناة صوت الشعب لتكون بحق قناة معبرة عن الشارع المصري في ربوع مصر كافة.

حضر الاجتماع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإبراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام وحمدي حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وعدد من المسئولين بالقطاع ورؤساء قطاعات الأخبار والقنوات الإقليمية والاقتصادي والمستشار الفني لوزير الإعلام.