أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

درية شرف الدين تتابع خطة تطوير البث الاذاعى والتليفزيونى بالمحافظات

Google+ Print
درية شرف الدين تتابع خطة تطوير البث الاذاعى والتليفزيونى بالمحافظات درية شرف الدين تتابع خطة تطوير البث الاذاعى والتليفزيونى بالمحافظات

وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين _ ارشيفية

عقدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام اجتماعاً مع قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمتابعة موقف مشروع إنشاء مركز إرسال إذاعي وتليفزيوني جديد بمنطقة كركر بصعيد لخدمة الصعيد، ومنطقة النوبة عبر إعادة بث القناتين الأولى والثانية وكذلك بث ثلاث إذاعات هي القرآن الكريم والبرنامج العام وجنوب الصعيد على موجه إف إم فى إطار متابعة خطة تطوير البث الإذاعي والتليفزيوني في ربوع مصر.

كما تضمن الاجتماع متابعة سير العمل بمجمع استوديوهات سموحة ومبنى الإذاعة والتليفزيون بحلايب وشلاتين والذين تم تدشين حجر الأساس لهما مؤخراً.

وبحث الاجتماع خطة تطوير الخدمة المقدمة عبر قطاع الأخبار بأجهزة تصوير وبث مباشر حديثة لمواكبة أحدث التكنولوجيا في تغطية الأحداث المختلفة وسرعة نقل الأحداث من مواقعها ، وكذلك تطوير العمل بقناة صوت الشعب لتكون بحق قناة معبرة عن الشارع المصري في ربوع مصر كافة.

حضر الاجتماع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإبراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام وحمدي حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وعدد من المسئولين بالقطاع ورؤساء قطاعات الأخبار والقنوات الإقليمية والاقتصادي والمستشار الفني لوزير الإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات