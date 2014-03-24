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جنح دمنهور تقضي بحبس محافظ البحيرة سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي

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جنح دمنهور تقضي بحبس محافظ البحيرة سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي جنح دمنهور تقضي بحبس محافظ البحيرة سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي

أرشيفية

 

قضت محكمة جنح دمنهور برئاسة المستشار محمد غالي، في جلستها اليوم الاثنين، بحبس اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة سنة وعزله من وظيفته، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية بإعادة ستة أفدنه مقام عليها مركز شباب شبراخيت بالبحيرة إلى ملاكها الأصليين.

وكان عدد من أهالي إحدى قرى شبراخيت أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية تحمل رقم 19861 لسنة 2014 ضد محافظ البحيرة لإلغاء قرار إداري بنزع ملكية 6 أفدنة ملك الأهالي أقيم عليها مركز شباب، وحاول الأهالي تنفيذ الحكم إلا أن المسئولين امتنعوا.

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