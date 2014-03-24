وزير الزراعة يستقبل نظيره الأردنى لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم الاثنين والدكتور عاكف الزغبى وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، وذلك لإزالة المعوقات الموجودة ومناقشة أوجه التعاون الزراعى بين البلدين.

ورحب أبوحديد بنظيره الأردنى، والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن ذلك اللقاء جاء بعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنيه فى مصر منذ شهرين.

وأوضح أبوحديد أن قطاع الزراعة فى مصر يهدف إلى تعاون وثيق خالى من العقبات والقيود مع دولة الأردن الشقيقة يحقق المصلحة العليا للبلدين.

وأعرب الوزير الأردنى عن رغبته فى تحقيق مزيد من التعاون الزراعي الحقيقي مع مصر، وإزالة كافة العوائق والتحديات التى تقف أمام تحقيق تعاون حقيقي ومثمر بينهما، وأن يكون ذلك اللقاء باكورة لمسيرة جديدة فى التعاون المشترك.

وناقش اللقاء الذى جمعهما بمقر وزارة الزراعة بالدقى وضع إجراءات لإزالة معوقات التبادل التجارى للسلع الزراعية وإجراءات الحجر الزراعي والحجر البيطرى، وكيفية تطبيق نتائج البحوث فى الحد من المشكلات التى تواجه التبادل التجاري بين البلدين.

وحضر اللقاء قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ورؤساء القطاعات ورؤساء مركزى البحوث الزراعية والصحراء، وتم استعراض ما تم الاتفاق عليه من توصيات وبنود اللجنة العليا المصرية الأردنية الرابعة والعشرين والتى تم عقدها فى القاهرة فبراير الماضى.