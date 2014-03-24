شركة بريطانية وراء حل لغز الطائرة الماليزية

كشف محمد نجيب تون عبدالرازق ، رئيس الوزراء الماليزي ، أن محققين بريطانيين في شركة إنمارسات البريطانية للتصوير بالأقمارالصناعية حددوا موقع الطائرة المفقودة في المحيط الهندي.

وأفاد “نجيب رزاق” ، أن السلطات الماليزية أخطرت أهالي ركاب الطائرة وعددهم 239.

وقال إن “شركة إنمارسات” ، استخدمت تقنية جديدة لتحديد آخر موقع للطائرة.

وشارك في البحث أيضا فرع هيئة حوادث الطائرات البريطاني، الذي يحقق في حوادث الطائرات المدنية الخطيرة.

> ويتزامن هذا الإعلان مع دخول عمليات البحث الدولية يومها الخامس في المحيط الهندي الجنوبي.

وقالت إنمارسات في تصريح لبي بي سي ، إنها قدمت البيانات لفرع هيئة حوادث الطائرات الأحد، بعد التحقق من دقتها.

> وأوضحت الشركة أن تقديراتها تطلبت تحليل معطيات كثيرة، وتركيزا على عدد من العوامل منها حركة الطائرات الأخرى.