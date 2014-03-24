وزير الشباب يبحث إستراتيجية محو الأمية مع رئيس هيئة تعليم الكبار

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، محب الرافعى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحمد سليم مدير مكتب رئيس الجهاز، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، لبحث الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية وتعليم لكبار على مستوى كافة المحافظات.

وتم عقد جلسة عمل تجهيزية، عقب اللقاء، لمناقشة بنود بروتوكول التعاون الذى من المقرر أن يوقعه المهندس خالد عبد العزيز مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أوائل شهر ابريل المقبل، والذى يستهدف 3 مليون وخمسة وعشرون ألف و200 أمى على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2014 – 2015 للشريحة العمرية من 16 عاماً فأكثر، كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الرافعى، أن أهداف البروتوكول تتمثل فى استثمار طاقات الشباب لتطوير وتنمية المجتمع، وتقديم نموذج يحتذى به للشراكة بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة للمساهمة فى التنمية من خلال القضاء على ظاهرة الأمية فى المجتمع المصرى.

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