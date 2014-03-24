حمدى بخيت: الدولة لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجى، إن الدولة انطلقت فى محاربة الإرهاب ولن تتوقف حتى القضاء عليه وكل جذوره، مضيفًا: "دور المواطن المصرى وتعاونه مع الشرطة لعب دورًا كبيرًا فى القبض على الكثير من العناصر الإرهابية".

وشدد "بخيت" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، على ضرورة استمرار دعم المواطنين لقوات الجيش والشرطة والتعاون معهم للقبض على العناصر التكفيرية والتصدى لأعمالهم الإرهابية بالتزامن مع اقتراب ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

وأكد الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة فى تطهير سيناء ومنطقة الدلتا من العناصر الإرهابية.

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