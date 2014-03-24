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مؤتمر للغرف التجارية المصرية البريطانية لمناقشة التعاون الاقتصادى

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مؤتمر للغرف التجارية المصرية البريطانية لمناقشة التعاون الاقتصادى مؤتمر للغرف التجارية المصرية البريطانية لمناقشة التعاون الاقتصادى

عقد مساء اليوم بإحدى القاعات التابعة للبرلمان البريطانى فى لندن، مؤتمرا مشتركا بين الغرفة التجارية المصرية – البريطانية ورجال أعمال بريطانيين حول الاقتصاد المصرى وكيفية دعمه عقب ثورة 30 يونيو، والظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد بعد مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير.

حضر المؤتمر السير ديفيد بلاثر ويك رئيس المؤتمر وطارق عامر العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى- لندن. والدكتورة سلوى إبراهيم خبيرة التنمية الدولية فى جامعة كامبريدج، ومحمود يوسف الخبير الاقتصادى.

وناقش المؤتمر التحديات الكبرى التى تواجه المشير السيسى حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، ومنها تحقيق طموحات المصريين، وإدارة المصادر المالية المحدودة والتصديق على صورة 30 يونيو، وحماية الحريات المدنية والسياسية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتفعيل سياسة الحماية الاجتماعية، وجعل مطالب الثورة فى شكل مؤسسى، وإقامة دولة مصرية ديمقراطية تنموية، بالإضافة إلى ذلك مناقشة التغيرات السياسية منذ ثورة يونيو 2011.

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