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برانديلي مستمر مع الأتزوري حتى يورو 2016

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برانديلي مستمر مع الأتزوري حتى يورو 2016 برانديلي مستمر مع الأتزوري حتى يورو 2016

روما، (إفي): أعلن المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم شيزاري برانديلي أن الاتحاد المحلي لكرة القدم سيمدد تعاقده معه حتى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" التي ستحتضنها فرنسا.

وقال برانديلي "في الوقت الحالي أنا راض للغاية وفخور بعرض الاتحاد التمديد لي لمدة عامين بغض النظر عن نتيجة المونديال، لهذا السبب قبلت الأمر بكل ترحاب".

وتوصل رئيس الاتحاد الإيطالي جانكارلو أبيتي لاتفاق شفهي مع برانديلي سيتم ترجمته رسميا خلال الأسابيع المقبلة بتمديد تعاقد المدير الفني مع الفريق، وفقا لما تقوله وسائل اعلام محلية.

وتولى برانديلي (56 عاما) مسئولية الفريق عقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا لخلافة مواطنه مارشيلو ليبي.

ونجح برانديلي في يورو 2012 البطولة الكبرى الأولى التي خاضتها إيطاليا تحت قيادتها للتأهل للنهائي حيث تعرض للهزيمة من إسبانيا برباعية نظيفة

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