برشلونة يتدرب بدون بويول

برشلونة، (إفي): عاد فريق برشلونة اليوم إلى التدريبات، بعد الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري 4-3 ، ليبدأ في الاستعداد لمباراة سلتا فيجو في الجولة المقبلة من الليجا.

وأجرى اللاعبون الأساسيون تدريبات خفيفة، للاستراحة بعد المجهود المبذول في الكلاسيكو، بينما تدرب باقي الفريق بالشكل المعتاد.

وتدرب المدافع وقائد الفريق الكتالوني كارلوس بويول بعيدا عن التدريبات الجماعية، حيث خاض مرانا منفردا لمواصلة التعافي من إصابته.

ومن المقرر أن يواجه البرسا سلتا فيجو يوم الأربعاء المقبل، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للفريق الكتالوني، لمواصلة سباق الدوري المحموم