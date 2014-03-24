أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يتدرب بدون بويول

Google+ Print
برشلونة يتدرب بدون بويول برشلونة يتدرب بدون بويول

برشلونة، (إفي): عاد فريق برشلونة اليوم إلى التدريبات، بعد الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري 4-3 ، ليبدأ في الاستعداد لمباراة سلتا فيجو في الجولة المقبلة من الليجا.

وأجرى اللاعبون الأساسيون تدريبات خفيفة، للاستراحة بعد المجهود المبذول في الكلاسيكو، بينما تدرب باقي الفريق بالشكل المعتاد.

وتدرب المدافع وقائد الفريق الكتالوني كارلوس بويول بعيدا عن التدريبات الجماعية، حيث خاض مرانا منفردا لمواصلة التعافي من إصابته.

ومن المقرر أن يواجه البرسا سلتا فيجو يوم الأربعاء المقبل، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للفريق الكتالوني، لمواصلة سباق الدوري المحموم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع