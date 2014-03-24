أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الصين تطلب من الحكومة الماليزية تزويدها بكافة المعلومات حول الطائرة المفقودة

Google+ Print
الصين تطلب من الحكومة الماليزية تزويدها بكافة المعلومات حول الطائرة المفقودة الصين تطلب من الحكومة الماليزية تزويدها بكافة المعلومات حول الطائرة المفقودة

أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الصينية ، يوم الثلاثاء ، وفقاً للتوقيت المحلي لبكين ، إنها ستطلب من ماليزيا إمدادها بكل المعلومات ، والأدلة عن طائرة ماليزية مفقودة بعدما قال رئيس الوزراء الماليزي إنها سقطت في جنوب المحيط الهندي.

وقالت الوزارة في بيان ، “أبلغت ماليزيا الصين بذلك الإعلان ونحن نولي اهتماما كبيراً بالأمر خاصة وأن الطائرة تحمل 239 صيني”.

واضاف بيان الوزارة ،  ”طلبت الصين بالفعل من ماليزيا أن تقدم كل المعلومات ،  والأدلة عن كيفية توصلها لذلك الاستنتاج.” وتابعت أن الصين تأمل في استمرار جهود البحث عن الطائرة التي كانت تقل 239.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي