الصين تطلب من الحكومة الماليزية تزويدها بكافة المعلومات حول الطائرة المفقودة

قالت وزارة الخارجية الصينية ، يوم الثلاثاء ، وفقاً للتوقيت المحلي لبكين ، إنها ستطلب من ماليزيا إمدادها بكل المعلومات ، والأدلة عن طائرة ماليزية مفقودة بعدما قال رئيس الوزراء الماليزي إنها سقطت في جنوب المحيط الهندي.

وقالت الوزارة في بيان ، “أبلغت ماليزيا الصين بذلك الإعلان ونحن نولي اهتماما كبيراً بالأمر خاصة وأن الطائرة تحمل 239 صيني”.

واضاف بيان الوزارة ، ”طلبت الصين بالفعل من ماليزيا أن تقدم كل المعلومات ، والأدلة عن كيفية توصلها لذلك الاستنتاج.” وتابعت أن الصين تأمل في استمرار جهود البحث عن الطائرة التي كانت تقل 239.

رويترز