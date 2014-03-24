بعد تسمم 69 تلميذ.. تأجيل صرف التغذية لمدارس كفر الشيخ لمدة 3 أيام

قال المهندس حسن دخيل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المستشار محمد عزت عجوة ، محافظ كفر الشيخ ، قرر وقف صرف التغذية لتلاميذ مدارس كفر الشيخ لمدة ثلاثة أيام لحين ورود نتائج عينة البسكويت التي تم ارسالها لمعامل وزارة الصحة بالقاهرة وكذلك نتائج تحليل معامل مديرية الصحة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إرسال لجنة من مديرية التربية والتعليم ، ومن إدارة الحامول التعليمية ; لمتابعة الموقف في مدرسة الجدية ، التابعة لإدارة الحامول بكفر الشيخ.

وأضاف “دخيل” ، ربما يكون السبب ليس بسكويت التغذية ، وقد يكون شبسي الذي يباع بالكنتيل وسيتم الإعلان عن نتائج العينات.