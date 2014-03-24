مقيم دعوى الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة: سببها تجنب ظهور "مرسى" آخر

أكد أحمد جمعة، المحامى بمركز نضال للحقوق والحريات ومقيم دعوى الكشف الطبى على مرشحى رئاسة الجمهورية، أن المحكمة رفضت الدعوى ظهر اليوم، لعدم توافر شرط الاستعجال فى الدعوى, وفكرة توقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة مطلب جماعى وليست مطلبًا فرديًا فقط.

وأضاف جمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" "تقدمت بالدعوى حتى لا يكون عندنا مرسى آخر"، فى إشارة للدكتور محمد مرسى الرئيس السابق، لأن مرسى كان مصابًا باختلال نفسى فى اتخاذ القرارات, وحتى لا تأتى الانتخابات المقبلة برئيس آخر مثله, لأن الرئيس القادم يحكم بلدًا كبيرًا مثل مصر, فالقرارات مصيرية.

وأشار جمعة إلى أنه كان يجب على المحكمة الدستورية أن تقر ذلك، وتكون هناك لجنة محايدة من وزارة الصحة للكشف على مرشحى الرئاسة قبل خوضهم الانتخابات، ولا تكتفى أن يكون المرشح سليمًا بدنيًّا فقط, فالدولة تطلب من موظفى الخارجية والداخلية والحربية الكشف الطبى الكامل.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت بعدم قبول دعوى تلزم مرشحى الرئاسة بالكشف الطبى لعدم الاختصاص.

وكان مركز "نضال للحقوق والحريات"، قد أقام دعوى قضائية مستعجلة برقم 485 مستعجل عابدين لسنة 2014، لتوقيع الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة، وتمكين لجنة من وزارة الصحة بالكشف الطبى عليهم.