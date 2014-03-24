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هانى الناظر يطالب بتشكيل لجنة بمجلس حقوق الإنسان تختص بحوادث الطرق

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هانى الناظر يطالب بتشكيل لجنة بمجلس حقوق الإنسان تختص بحوادث الطرق هانى الناظر يطالب بتشكيل لجنة بمجلس حقوق الإنسان تختص بحوادث الطرق

طالب هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، بتشكيل لجان من جمعيات حقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان مختصة بحقوق الشهداء والمصابين فى الطرق بعد تزايد تلك الحوادث.

وتساءل هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق: "أليس الشهداء الذين يموتون والضحايا الذين يصابون يوميًا بسبب حوادث الطرق مثلهم مثل غيرهم من الشهداء والضحايا الذين تتشكل لهم لجان وجمعيات ومجلس قومى لحقوق الشهداء والمصابين".

وأضاف الناظر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذه القضية لا بد أن تدرج ضمن القضايا التى تقع فى صميم عمل هذا المجلس، فعمل المجلس لا يجب أن يقتصر على القضايا السياسية فقط بل يمتد لكل ما هو يتعلق بكل حقوق الإنسان فى الحياة.

وناشد الناظر، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وزملائه من أعضاء مجلس الإدارة الموقر أن يشكلوا لجنة دائمة تختص بقضايا حوادث الطرق وضحاياها وأسر هؤلاء الضحايا، بحيث تتولى المشكلة من جذورها من حيث الأسباب والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هؤلاء الضحايا وذويهم والحفاظ على حقوقهم القانونية.

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