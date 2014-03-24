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القادة الأوكرانيون: بوتين لا يريد القرم فحسب بل يطمع في أوكرانيا بأكملها

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القادة الأوكرانيون: بوتين لا يريد القرم فحسب بل يطمع في أوكرانيا بأكملها القادة الأوكرانيون: بوتين لا يريد القرم فحسب بل يطمع في أوكرانيا بأكملها

بوتين – أرشيفية

يعيش قادة أوكرانيا حالة من القلق الشديد من احتمالية غزو روسيا لقلب المنطقة الصناعية الأوكرانية في شرق البلاد عقب استيلاء القوات الروسية على شبه جزيرة القرم وعلى آخر القواعد الجوية الأوكرانية هناك.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية -في تقرير أوردته اليوم على موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين- تأتي مخاوف القادة الأوكرانيين عقب الاقتحام العنيف لمجمع عسكري في مدينة بلبيك في أكبر استعراض للعضلات للقوات الروسية في الاسبوع الثالث من تمركز القوات الروسية في شبه جزيرة القرم.
> فمنذ ضم القرم بدأت القوات الروسية في التجمع على الحدود الشرقية لأوكرانيا ويخالج القادة العسكريين الأوكرانيين شعور بأن القوات الروسية على استعداد في أي لحظة بالهجوم على الأراضي الأوكرانية.

وقال رئيس مجلس الدفاع و الأمن القومي الأوكراني أندريه باروبيي في كلمة له أمام حشود المتظاهرين في كييف ” ان الهدف الذي يسعي وراءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس القرم فحسب بل اوكرانيا بأكملها وها هم قواته يتمركزون على الحدود المتاخمة لنا يستعدون بشن هجوم في أى لحظة”.

ومن جانب أخر يخشي القادة الأوكرانيون من أن بوتين قد يشعر بأنه فلت من العقاب بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات محدوة عليه.

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